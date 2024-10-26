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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Галимнәр: Песи хуҗаларының йөрәк-кан тамырлары авыруларыннан үлү куркынычы кими

Галимнәр: Песи хуҗаларының йөрәк-кан тамырлары авыруларыннан үлү куркынычы кими

Мәче кешенең физик һәм психик сәламәтлегенә тәэсир итә. Medicalxpress фәнни популяр порталы тикшеренү нәтиҗәләре күрсәткәнчә, песиләр безнең тормышта этләр кебек үк мөһим роль уйный, дип яза «Татар-информ».

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