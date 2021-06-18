Происшествия

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Калмыцкие полицейские проводят мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

Калмыцкие полицейские проводят мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

Сотрудники Яшалтинской полиции с тематическим визитом посетили летний оздоровительный лагерь дневного пребывания.

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