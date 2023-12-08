В Еврокомиссии приветствуют шаги по нормализации отношений между Баку и Ереваном

Еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархели поприветствовал договоренности Баку и Еревана предпринять шаги по укреплению взаимного доверия и добиться подписания мирного договора между странами.
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