В КНР назвали гибельной цель разрушить принцип «одного Китая»

Все, кто пытается разделить Тайвань и Китай, роют себе могилу. Такое заявление сделал глава Минобороны Китая Дун Цзюнь в ходе своего выступления на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
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