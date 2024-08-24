Страна и люди
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Страна и люди

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Власти Британии разработали спецплан на случай смерти кота Ларри

Власти Британии разработали спецплан на случай смерти кота Ларри

Власти Британии заранее подготовили план на случай смерти 17-летнего кота Ларри - «главного мышелова» резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.

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