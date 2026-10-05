Россия отмечает День учителя: праздник тех, кто формирует будущее страны

Сегодня, 5 октября, Россия вместе со всем миром отмечает День учителя — профессиональный праздник педагогов, без которых невозможно представить ни одно достижение общества.
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