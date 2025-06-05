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В Польше бросили без охраны контейнеры с боеприпасами и оружием для Украины

В Польше бросили без охраны контейнеры с боеприпасами и оружием для Украины

В Польше частная компания хранила на складе без охраны в городе Лашки боеприпасы и оружие, которые предназначались для отправки на Украину, сообщил журналистам пресс-секретарь польского МВД Яцек Добжиньский.

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