⚡️ Над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД» Минобороны РФ.
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⚡️ Над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД» Минобороны РФ.