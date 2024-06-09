Школы обяжут уделять на контрольные не больше 10% учебного времени

Все они должны быть согласованы с Рособрнадзором Контрольные работы в школах, исключая всероссийские проверочные работы (ВПР), не должны занимать более 10% учебного времени, в противном случае это будет нарушением.
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