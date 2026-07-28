Кубок России, квалификация Лиги чемпионов, теннис и ЧМ по фехтованию

Не только о футболе

Лучший спорт 28 июля: большая порция медиафутбола, Самсонова против чемпионки ТБШ в Вашингтоне и командник в мужской рапире! ✅ 🎾 1:10: Людмила Самсонова (Россия) — Мэдисон Киз (США), Вашингтон, первый круг — 3:6, 6:4, 6:4 Вашингтон (ж).