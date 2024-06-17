Жара в Греции: несколько иностранных туристов найдены мертвыми

Чем вызваны загадочные исчезновения и гибель иностранных туристов на райских островах Греции? 55-летний мужчина исчез из своего отеля на греческом острове Матракион в прошлый вторник и был найден мертвым в воскресенье.
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