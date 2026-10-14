Не просто новый сквер, а целая роща

В Иркутске закончены работы по благоустройству Каштаковской рощи. Проект реализован по президентской программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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