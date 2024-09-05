Мечтавшая помогать людям россиянка попала в колонию за финансирование террористов

Студентка из Ямало-ненцкого автономного округа (ЯНАО) Оксана Алиева (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) мечтала помогать людям, а попала в челябинскую колонию по статье о финансировании террористов.
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