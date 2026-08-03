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Царьград

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Минобороны России: Князев нарушил снабжение ВСУ под Сумами

Минобороны России: Князев нарушил снабжение ВСУ под Сумами

Министерство обороны России сообщило, что военнослужащий Максим Князев, действуя под угрозой обнаружения, успешно нарушил важный логистический маршрут войск Украины, корректируя огонь артиллерии и обеспечивая поражение цели под Сумами.

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