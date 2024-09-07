Путин во время визита в Монголию сильно удивил китайцев своим внешним видом

Владимир Путин привлек внимание мирового сообщества после своего визита в Монголию. Западные страны сосредоточились на отказе Улан-Батора исполнять распоряжение Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест президента России.
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