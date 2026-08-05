Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Кирилл Кабанов: "Сегодня миграция – это не просто несчастные люди, которые приезжают за лучшей долей

Кирилл Кабанов: "Сегодня миграция – это не просто несчастные люди, которые приезжают за лучшей долей

Радио России Кирилл Кабанов: "Сегодня миграция – это не просто несчастные люди, которые приезжают за лучшей долей.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
В таджикистане, тем не менее, есть русские школы и детсады, а в России нет. Если русский переезжает в Таджикистан его не заставляют сдавать экзамены на таджикский язык. Да и народ в общем относится в Таджикистане к русским лучше, чем у нас к таджикам. Если не смотреть на СМИ.
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1 м.
Игорь Кузнецов
Всё зависит от &quot;миграционной политики государства&quot;. Если есть законодательная база со строгим исполнением законов о &quot;регулировании миграционных потоков&quot;, особых проблем, как правило, не бывает. И это подтверждает что организованное массовое вторжение мигрантов в испанский эксклав Сеута было после внесения изменений в порядок депортации незаконных мигрантов.
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1 м.
Aнатолий Райков
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1 м.