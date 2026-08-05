Кирилл Кабанов: "Сегодня миграция – это не просто несчастные люди, которые приезжают за лучшей долей

Дмитрий Бакланов

В таджикистане, тем не менее, есть русские школы и детсады, а в России нет. Если русский переезжает в Таджикистан его не заставляют сдавать экзамены на таджикский язык. Да и народ в общем относится в Таджикистане к русским лучше, чем у нас к таджикам. Если не смотреть на СМИ.