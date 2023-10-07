Нет, это реально цирк. Ровно через две недели после падения Арцаха Зеленский устраивает телефонные переговоры с Алиевым и обсуждает вопросы безопасности на Кавказе и приверженность суверенитету и территориальной целостности государств.
Кто в курсе, просветите, он специально всё так делает, или просто глуп?
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Александр Александров
/Кто в курсе, просветите, он специально всё так делает, или просто глуп?/ Он не просто глуп, он полный идиот.
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4 час.
Александр Александров
Народ Украины выбрал себе президента, который полностью соответствует самой сущности этого народа.
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4 час.
Юна
И сам в политике не соображает, ещё и мозг затуманен наркотой и всё правительство из гопников. Откуда ему знать что делать??? Даже и подсказать нЕкому....
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43 мин.
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