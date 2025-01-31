В России выплачен первый штраф за пропаганду чайлдфри

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 января, ФедералПресс. Севастопольский суд оштрафовал 29-летнюю местную жительницу на 50 тысяч рублей за публикации в социальных сетях, в которых она демонстрировала привлекательность бездетного образа жизни.
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