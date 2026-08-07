В Киеве назвали лучшее средство защиты от российской баллистики Украина уже не надеется получить от НАТО достаточное количество ракет-перехватчиков для комплексов ПВО Patriot.
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В Киеве назвали лучшее средство защиты от российской баллистики Украина уже не надеется получить от НАТО достаточное количество ракет-перехватчиков для комплексов ПВО Patriot.
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