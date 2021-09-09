Искусство

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Фантастические образы Яцека Мальчевского

Фантастические образы Яцека Мальчевского

  Прощание с мастерской (Автопортрет)       Вдохновение удожника    Последний аккорд (Автопортрет)   Автопортрет в доспехах      Автопортрет со смертью   Портрет невесты художника   Модель   Мои модели   Видение     Гарпия в мечтах   Искусство      Судьба   Родина   Польша      Польша   Весна   Подсолнухи   Моя песня     Возвращение с поля   Портрет Яна Каспровича   Портрет Станислава Виткевича   Портрет Тадеуша Блотницкого с Медузой   Портрет Станислава Бринярского   Портрет Станислава Бринярского   Портрет Александра Велопольского (Польский Гамлет)   Вера   Надежда   Любовь   Иисус Христос   Богоматерь   Подношение   Христос и самаритянка   Христос и самаритянка   Христос перед Пилатом   Иоанн и Саломея   Ангел и пастушок    Ангел, я пойду с тобой     Отравленный колодец   Отравленный колодец     Химера у отравленного колодца   Аллегро   Геркулес на распутье   Медуза Горгона     Смерть Елленаи   Элоэ и Елленая   Передача палитры Яцек Мальчевский.

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