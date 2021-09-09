Фантастические образы Яцека Мальчевского

Прощание с мастерской (Автопортрет) Вдохновение удожника Последний аккорд (Автопортрет) Автопортрет в доспехах Автопортрет со смертью Портрет невесты художника Модель Мои модели Видение Гарпия в мечтах Искусство Судьба Родина Польша Польша Весна Подсолнухи Моя песня Возвращение с поля Портрет Яна Каспровича Портрет Станислава Виткевича Портрет Тадеуша Блотницкого с Медузой Портрет Станислава Бринярского Портрет Станислава Бринярского Портрет Александра Велопольского (Польский Гамлет) Вера Надежда Любовь Иисус Христос Богоматерь Подношение Христос и самаритянка Христос и самаритянка Христос перед Пилатом Иоанн и Саломея Ангел и пастушок Ангел, я пойду с тобой Отравленный колодец Отравленный колодец Химера у отравленного колодца Аллегро Геркулес на распутье Медуза Горгона Смерть Елленаи Элоэ и Елленая Передача палитры Яцек Мальчевский.