Предприниматели смогут осуществлять переводы бесплатно

Предприниматели, впервые открывшие счет для бизнеса в Альфа-Банке, смогут переводить деньги себе между счетами, другим компаниям и даже частным клиентам в мобильном приложении или интернет-банке Альфа-Бизнес бесплатно.
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