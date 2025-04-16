В создании ОПГ обвинили почётного главу Федерации бокса Белгорода Тебекина

Мещанский суд Москвы продолжил срок содержания его под стражей на три месяца.Председатель Общественной палаты Шебекинского городского округа Белгородской области и почётный президент областной Федерации бокса Владимир Тебекин находится под стражей по обвинению в организации преступного сообщества и финансовых преступлениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии