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В создании ОПГ обвинили почётного главу Федерации бокса Белгорода Тебекина

В создании ОПГ обвинили почётного главу Федерации бокса Белгорода Тебекина

Мещанский суд Москвы продолжил срок содержания его под стражей на три месяца.Председатель Общественной палаты Шебекинского городского округа Белгородской области и почётный президент областной Федерации бокса Владимир Тебекин находится под стражей по обвинению в организации преступного сообщества и финансовых преступлениях.

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