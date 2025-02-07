Гибрид Opel Grandland проехал 1115 км без дозаправки и подзарядки[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Мода на показательные пробеги, в которых электрифицированные автомобили заметно превосходят свою паспортную дальнобойность, добралась и до марки Opel.