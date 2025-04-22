Путин чуть не процитировал матерное по Лаврову. Сдержался. Но все всё поняли

Важнейшая беседа о помощи вернувшимся в состав страны регионам России, а также новой элите страны, которая будет решать важнейшие для каждого из нас задачи, состоялась накануне у президента Владимира Путина на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии