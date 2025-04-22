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Царьград

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Путин чуть не процитировал матерное по Лаврову. Сдержался. Но все всё поняли

Путин чуть не процитировал матерное по Лаврову. Сдержался. Но все всё поняли

Важнейшая беседа о помощи вернувшимся в состав страны регионам России, а также новой элите страны, которая будет решать важнейшие для каждого из нас задачи, состоялась накануне у президента Владимира Путина на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны.

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