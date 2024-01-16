Кузбассовцев приглашают стать волонтёрами Всероссийского голосования за объекты благоустройства

Об открытии регистрации волонтеров на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России» объявил председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы ДОБРО.
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