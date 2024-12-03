Депутаты облдумы и студенты АГМУ обсудили вопросы, которые стоят перед семьями в современном мире

На межрегиональный научно-практический форум «Современная семья как основа становления личности» в качестве экспертов были приглашены психологи социальной, образовательной, медицинской сферы, частной практики, педагоги, психиатры, наркологи, психотерапевты, педиатры, студенческое сообщество региона.
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