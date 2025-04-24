НОВОСТИ В ФОТОГ...
BIGPICTURE.RUИСТОРИЯПУТЕШЕСТВИЯЛОНГРИДЫКУЛЬТУРАФОТОПРОЕКТЫДИЗАЙНЗНАМЕНИТОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 639 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова
    2 вижу а остальные 20 где?22 прекрасных при...
  • Vladimir Lioubimcev
    Я себя помню с ПОЛУТОРА ЛЕТ!! Был как старичок. ВСЕ ЗНАЛ И ВСЕ ПОНИМАЛ: что происходит, кто и как себя ведет, что гов...Что такое «младен...
  • Evgeni Velesik
    Костёр, вернее костры нужны вокруг!Почему костер не ...

Чем поразили ученых зубы Ивана Грозного

Чем поразили ученых зубы Ивана Грозного

Известно, что царь Иван IV Грозный умер в возрасте 53 лет. Согласно многим историческим источникам в последние годы жизни монарх выглядел как глубокий старец — согнутый, с пергаментно-желтой кожей, обтягивающей череп, почти лысый и с редкой седой бородой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх