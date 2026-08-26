Врач Махова: на рак мозга может указывать головокружение с рвотой и тошнотой

Опухоль головного мозга редко проявляется только головокружением, но стоит обратить внимание на такие сигналы, как проблемы со зрением, когнитивные трудности, рвота без связи с пищей и необычная головная боль.
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