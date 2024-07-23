В Екатеринбурге произошла массовая задержка поездов

В Екатеринбурге 23 июля были зафиксированы массовые задержки поездов из-за проведения ремонтных работ на участках Свердловской железной дороги (СвЖД), сообщили представители Уральской транспортной прокуратуры.
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