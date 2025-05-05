Интергалактическое древнее шаровое звездное скопление NGC 6760 показываю рабочий вариант в любительский телескоп без фильтров и фотошопа

﻿﻿Затерянное в пыльном центре нашей галактики Млечный Путь, в созвездии Орла, примерно в 24 100 световых годах от Земли и всего в 4–5 тысячах световых лет от центра нашей галактики, это одно из центральных шаровых звездных скоплений, вращающихся в древнем, почти сохранившемся гало Млечного Пути.