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Регионы России

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Путин объявил о выходе Армении из ЕАЭС при начале процедуры вступления в Евросоюз

Путин объявил о выходе Армении из ЕАЭС при начале процедуры вступления в Евросоюз

Президент России Владимир Путин заявил, что если Армения примет закон о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию, то это будет фактическим заявлением о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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