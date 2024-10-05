Москвичка случайно выбросила с пакетом старой одежды 500 тыс. рублей

Жительница Москвы выбросила старую одежду, после чего ей пришлось вызывать скорую помощь. Оказалось, что в кармане поношенной юбки она хранила около 500 тысяч рублей - все свои сбережения, пишет Telegram-канал Baza.
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