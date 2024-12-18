ФСБ показала видео задержания обвиняемого в убийстве генерала Кириллова

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала видео, на котором продемонстрирован процесс задержания подозреваемого в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов.
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