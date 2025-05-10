Кочиш: оппозиционная партия "Тиса" находится в сговоре с СБУ

Венгерская оппозиционная партия "Тиса" находится в сговоре со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил глава правящей фракции венгерского парламента "Фидес" Мате Кочиш в социальной сети Facebook.
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