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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реалу» вручат чемпионский кубок Ла Лиги после домашней игры с «Алавесом» – RFEF в третий раз поменяла планы

Мадридский клуб досрочно гарантировал себе чемпионство, набрав 87 очков после 34 туров Ла Лиги. Ранее стало известно, что «Реал» попросил не проводить церемонию награждения на стадионе «Гранады».

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