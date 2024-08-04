Хабиб – о следующем сопернике Умара: «Хотим бой с Двалишвили, потому что он из Грузии»

«Мы хотим бой с Мерабом [Двалишвили]. Потому что он из Грузии, мы соседи. Грузия и Дагестан рядом. Хочу победы Мераба в бою с О’Мэлли, потому что тогда будет бой белой и черной папах, очень интересный поединок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии