Хабиб – о следующем сопернике Умара: «Хотим бой с Двалишвили, потому что он из Грузии»

«Мы хотим бой с Мерабом [Двалишвили]. Потому что он из Грузии, мы соседи. Грузия и Дагестан рядом. Хочу победы Мераба в бою с О’Мэлли, потому что тогда будет бой белой и черной папах, очень интересный поединок.