В ИКИ РАН предупредили о новой магнитной буре 22 ноября

Исследователи из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН предупредили, что на следующей неделе с 22 по 26 ноября (со среды до воскресенья) ожидается магнитная буря.
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