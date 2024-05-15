Стоимость поездки на катере с подводными крыльями “Комета” между Сочи, Геленджиком и Новороссийском Рейсы будут выполняться ежедневно, но только в спокойную погоду.
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Стоимость поездки на катере с подводными крыльями “Комета” между Сочи, Геленджиком и Новороссийском Рейсы будут выполняться ежедневно, но только в спокойную погоду.