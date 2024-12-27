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Казан аэропорты вакытлыча рейслар кабул итми һәм җибәрми

Казан аэропорты эшенә вакытлыча чикләүләр кертелгән, аэропорт вакытлыча рейслар кабул итми һәм җибәрми, дип хәбәр итә Росавиация вәкиле Чикләүләр очышларның куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен кертелде, дип хәбәр ителә.

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