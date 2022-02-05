Замглавы МИД РФ обсудил с главой Комиссии Афросоюза подготовку саммита Россия - Африка

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат обсудили в пятницу в Аддис-Абебе задачи наращивания многопланового российско-африканского сотрудничества и практические аспекты подготовки второго саммита Россия - Африка, намеченного на 2022 год.