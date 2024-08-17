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Мэр Кемерова рассказал о благоустройстве дворов в областном центре

Мэр Кемерова рассказал о благоустройстве дворов в областном центре

Глава города рассказал, как продвигается благоустройство дворов в Кемерове.Ремонт дворов активно продолжается в Кемерове – об этом рассказал глава города Дмитрий Анисимов.

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