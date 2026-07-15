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Царьград

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Трамп признал сложность обнаружения целей Ирана в Ормузском проливе

Трамп признал сложность обнаружения целей Ирана в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп сообщил о трудностях в обнаружении иранских целей в Ормузском проливе. Американские военные с 8 июля атаковали Иран, оправдываясь действиями Тегерана против коммерческих судов, что вызвало ответные удары по базам США в регионе.

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