Трамп признал сложность обнаружения целей Ирана в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп сообщил о трудностях в обнаружении иранских целей в Ормузском проливе. Американские военные с 8 июля атаковали Иран, оправдываясь действиями Тегерана против коммерческих судов, что вызвало ответные удары по базам США в регионе.