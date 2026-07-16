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Искусство

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«Движ пошёл, чечики!»: 16 фраз из комедии Гайдая «12 стульев» на языке зумеров

«Движ пошёл, чечики!»: 16 фраз из комедии Гайдая «12 стульев» на языке зумеров

21 июня 1971 года на советские экраны вышла эксцентрическая комедия Леонида Гайдая «12 стульев». Лента стала первой вольной экранизацией одноимённого романа Ильфа и Петрова (не считая телеспектакля Александра Белинского в 1966 году), главную роль в которой сыграл начинающий грузинский актёр Арчил Гомиашвили.

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