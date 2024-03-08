Путин, Шойгу и Медведев поздравили женщин России с 8 марта

Президент России Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравили российских женщин с Международным женским днём – 8 марта “Мы ждём его с радостью и волнением, заранее готовимся к этому замечательному весеннему празднику.