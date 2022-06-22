Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер виступає на мітингу проти насильства із застосуванням вогнепальної зброї 8 червня 2022 року у Вашингтоні Сенатори оприлюднили текст двопартійного законопроекту про зброю Перше процедурне голосування з приводу ухвалення закону відбудеться увечері у вівторок Учасники переговорів у Сенаті з питання про зброю оприлюднили у вівторок законопроект, спрямований на запобігання […] Сообщение Сенатори оприлюднили текст двопартійного законопроекту про зброю появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.