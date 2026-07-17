Уважаемые граждане!

В настоящее время реализована возможность направления в электронном виде заявления на получение государственной услуги по проставлению апостиля на справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо прекращении уголовного преследования (далее справка) посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг в разделе «Справка об отсутствии судимости».