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Уважаемые граждане!

В настоящее время реализована возможность направления в электронном виде заявления на получение государственной услуги по проставлению апостиля на справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо прекращении уголовного преследования (далее справка) посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг в разделе «Справка об отсутствии судимости».

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