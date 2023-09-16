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Глава RCC: «Штырков согласился на два боя против Минеева. Все зависит от Владимира»

Глава RCC: «Штырков согласился на два боя против Минеева. Все зависит от Владимира»

«Штырков свое согласие дал. Мы подтвердили. Со своей стороны мы неделю назад отправили контракт Камилу Гаджиеву, чтобы он показал его Минееву.

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