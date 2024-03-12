Эксперт Крапивник рассказал, кто обслуживал уничтоженную батарею ЗРК.Больше трех десятков натовских военных могли быть уничтожены вместе с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Пэтриот» в районе Красноармейска.
Названо число офицеров НАТО, ликвидированных вместе с комплексом «Пэтриот»
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
... ибо кто к нам с "Пэтриотом" припрется, тот от патриотов и погибнет!
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20 час.
Регина Толстоброва
Бог прибрал их. здесь они жить никому не дали.
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20 час.
АндрейБорков
Вы вдумайтесь в простые эти строки - "....Больше трех десятков натовских военных могли быть уничтожены вместе...." То есть как в фильме "Место встречи изменить нельзя", когда опер Векшин, из Ярославля, на бульваре встречается с бандитом из "Черной кошки" - НЕ В КУРСЕ, НЕ ЗНАЮ, МОЖЕТ БЫТЬ , СКОРЕЕ ВСЕГО, СБЕРКАССА, ГДЕ СВОЯ БАБА НАВОДЧИЦА... В общем статья хорошая, но не о чем! А самое главное - ЭКСПЕРТ ЭТО ЧТО ТО ТИПА СУПЕР-ЭКСПЕРТ! Это "Эксперт Крапивник". Таким экспертом даже в области межзвездных путешествий на комете Галлея и я могу быть. У меня вопрос к СМИ к этому ресурсу - КОГДА ВЫ БУДЕТЕ ПИСАТЬ ЧТО ТО НОРМАЛЬНОЕ, ЧТО ТО, ЧТО ХОТЬ ПОХОЖЕ НА РЕАЛЬНОСТЬ, А НЕ ХЕРНЮ ОТ ТАКИХ КАК "Эксперт Крапивник"?
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7 час.
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