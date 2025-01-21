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В Китае создан аналог мыслящей модели o1 от OpenAI

В Китае создан аналог мыслящей модели o1 от OpenAI

Китайская лаборатория в сфере ИИ DeepSeek выпустила открытую версию DeepSeek-R1, так называемой модели рассуждений, которая, по утверждениям лаборатории, работает так же хорошо, как o1 от OpenAI или даже превосходит ее в некоторых бенчмарках по ряду ключевых показателей, передает издание TechCrunch.

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