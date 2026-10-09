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У Елены Товстик «украли» дочь: подробности

У Елены Товстик «украли» дочь: подробности

Экс-супруг Елены Товстик «украл» их общую дочь во время занятий. По словам многодетной матери, мужчина оказывает на ребенка психологическое давление.

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