У Елены Товстик «украли» дочь: подробности

Экс-супруг Елены Товстик «украл» их общую дочь во время занятий. По словам многодетной матери, мужчина оказывает на ребенка психологическое давление.
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